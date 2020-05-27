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Путин и Собянин обсудят коронавирус 

Артём Кульша и ещё 4 23 минуты назад
Путин и Собянин обсудят коронавирус
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин обсудит эпидемиологическую обстановку в Москве с мэром города Сергеем Собяниным. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Совещание состоится сегодня, пройдет в формате видеоконференции, будет посвящено тому, как в столице обстоит эпидемиологическая обстановка, каковы прогнозы по ней и дальнейшие планы московских властей.
«Конечно, с учетом того, что Сергей Семенович возглавляет соответствующую группу по работе с регионами», — добавил официальный представитель Кремля.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сегодня Путин проведет совещание о ситуации на рынке труда в России, пообщается с губернатором Смоленской области Алексеем Островским, а также проведет международный телефонный разговор.
Сегодня утром глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве Елена Андреева заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в столице полностью контролируемая, город готов к первому и второму этапам снятия ограничений.
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Политика , Новости Москвы , Дмитрий Песков , Елена Андреева , Сергей Собянин , Алексей Островский , Владимир Путин , Роспотребнадзор , Правительство Москвы
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