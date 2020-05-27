Экс-главе Чувашии предрекли «посадку» после иска к Путину 

По словам эксперта, Игнатьев совершил демонстративный ход, в результате которого он может добиться многочисленных проблем. Как сказал Тарло, судебная практика в России не знала подобных примеров и сейчас абсолютно не готова к таким разбирательствам. Экс-сенатор подчеркнул, что считает иск Игнатьева политическим вызовом, попыткой заняться политикой после отставки.

Я думаю, что это закончится «посадкой» Игнатьева. И думаю, что правоохранительные органы скоро проверят его деятельность, обнаружат коррупционную составляющую и он будет арестован, — приводит слова Тарло НСН.