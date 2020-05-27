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Экс-главе Чувашии предрекли «посадку» после иска к Путину 

News.ru 1 час назад
Иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева в отношении президента России Владимира Путина — это не юридический, а политический шаг. Данная история может закончиться «посадкой» бывшего руководителя региона, заявил в разговоре с журналистами вице-президент Федерального союза адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло.
По словам эксперта, Игнатьев совершил демонстративный ход, в результате которого он может добиться многочисленных проблем. Как сказал Тарло, судебная практика в России не знала подобных примеров и сейчас абсолютно не готова к таким разбирательствам. Экс-сенатор подчеркнул, что считает иск Игнатьева политическим вызовом, попыткой заняться политикой после отставки.
Я думаю, что это закончится «посадкой» Игнатьева. И думаю, что правоохранительные органы скоро проверят его деятельность, обнаружат коррупционную составляющую и он будет арестован, — приводит слова Тарло НСН.
Как ранее писал NEWS.ru, исковое заявление бывшего губернатора Чувашской Республики Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину Верховный суд вернул истцу в части требований прав на дополнительные соцгарантии. Путин отрешил Игнатьева от должности после того, как тот заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами от пожарной техники.
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Комментарии 17
Политика , Видео , Евгений Тарло , Михаил Игнатьев , Владимир Путин , МЧС , МВД , Чувашская Республика
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