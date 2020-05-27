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В Совфеде ответили на заявление Пентагона о российских истребителях в Ливии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россия ответила на обвинения США по Ливии
Фото: РИА Новости
«Мы наблюдаем очередной виток фейковых наездов на Россию со стороны США. На этот раз — по Ливии», — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя заявление официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана о нахождении якобы российских истребителей в Ливии.
«У меня нет информации о том, что российская авиация находится в Ливии. И я не думаю, что такая информация у кого-либо есть. Исходя из исторически сложившихся взаимоотношений между странами, — там есть наши военные специалисты. Но не более. Потому мы наблюдаем очередной виток фейковых наездов на Россию со стороны США. На этот раз — по Ливии», — убежден член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По его словам, тренд, связанный с дискредитацией России, «никуда не уходил».
«Информационная война, развязанная много лет назад, с каждым годом усиливается. Есть и другая сторона медали. США перешли грань абсолютной безответственности с точки зрения формирования фейков. Если им это нужно и выгодно, они моментально сочиняют фейки и не задумываются о репутационных последствиях», — сказал сенатор.
«При этом Пентагон не обращает внимание на переброску наемников и техники из Турции в Ливию. Почему? Потому что существует альянс НАТО и взаимные договоренности. Ввиду этого американцы делают вид, что не замечают действий турецких спецслужб и военных, хотя они незаконны и противоречат международным договорам», — заключил Клинцевич.
Ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил о том, что около 14 истребителей российского производства могут находиться в Ливии. Он сообщил, что не обладает точной информацией «относительно числа и типов воздушных судов». По его словам, «речь идет о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29».
В то же время официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари сообщил, что ЛНА находит странными заявления американских военных о якобы прибытии в Ливию «российских самолетов различных видов», передает «Аль-Арабия».
Аль-Мисмари предложил США обратить их внимание на «вмешательство и экспансию Турции» и «переброску десятков тысяч наемников из Турции».
Напомним, неизвестные самолеты (предположительно, МиГ-29) якобы атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно и военный фрегат турецких ВМС. Утверждалось, что у ЛНА появилось от четырех до восьми МиГ-29.
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Политика , Франц Клинцевич , Пентагон , Совет Федерации , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Ливия , США
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