В Европе проверят Конституцию России 

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу направила запрос в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) о проведении правовой экспертизы поправок в Конституцию России. Об этом сообщают «Ведомости».
Поводом для проверки стала петиция против поправок, подписанная более чем 200 тысячами человек.
Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Мнение комиссии носит рекомендательный характер.
Как сообщал «Рамблер», поправки в Конституцию России были предложены президентом страны Владимиром Путиным в январе 2020 года. 20 января он внес в Госдуму проект соответствующего закона. 23 января депутаты приняли его в первом чтении, 10 марта — во втором чтении, а 11 марта — в третьем чтении.
11 марта Совет Федерации одобрил закон. Общероссийское голосование о поправках в Конституцию было назначено на 22 апреля, но было перенесено на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.