В Европе проверят Конституцию России 

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Поводом для проверки стала петиция против поправок, подписанная более чем 200 тысячами человек.

Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Мнение комиссии носит рекомендательный характер.

Как сообщал «Рамблер», поправки в Конституцию России были предложены президентом страны Владимиром Путиным в январе 2020 года. 20 января он внес в Госдуму проект соответствующего закона. 23 января депутаты приняли его в первом чтении, 10 марта — во втором чтении, а 11 марта — в третьем чтении.