Президент Абхазии приедет в Москву на парад Победы 

Абхазский президент Аслан Бжания приедет в Москву на парад Победы, который пройдёт 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе главы Абхазии.
«Президент примет участие в параде Победы, который состоится 24 июня в российской столице. Ранее Бжанию на парад пригласил президент России Владимир Путин», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Как стало известно ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и молдавский лидер Игорь Додон приняли приглашение Владимира Путина посетить парад Победы.
26 мая президент России заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.
Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к мероприятию. Президент также поручил обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада.