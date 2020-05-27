Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Верховный суд отклонил часть требований по иску экс-главы Чувашии 

RT на русском 2 часа назад
Верховный суд принял решение по иску экс-главы Чувашии
Фото: РИА Новости
Верховный суд вернул исковое заявление экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные соцгарантии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии», — сказал собеседника агентства.
Отмечается, что при этом 20 мая суд принял к производству исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий.
26 мая стало известно, что бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде приказ российского президента Владимира Путина о своём увольнении. Как сообщалось, иск поступил 20 мая, а его рассмотрение назначено на 10:00 мск 30 июня. В качестве ответчика в иске указан президент Российской Федерации.
29 января президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия.
Отставка последовала после публикации в сети записи, на которой видно, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
RT на русском: последние новости
Песков сообщил о своей выписке из больницы Песков сообщил о своей выписке из больницы Песков заявил, что узнает подробности состояния здоровья Кадырова Песков заявил, что узнает подробности состояния здоровья Кадырова Президент Абхазии приедет в Москву на парад Победы Президент Абхазии приедет в Москву на парад Победы
Комментарии 6
Политика , Михаил Игнатьев , Владимир Путин , МЧС , РИА Новости , Чувашская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«МВД превратилось в кузницу каких-то отморозков»
«МВД превратилось в кузницу каких-то отморозков»
Русские с георгиевской лентой проверили ресторан в Юрмале
Русские с георгиевской лентой проверили ресторан в Юрмале
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Путин кинул ручку во время совещания
Путин кинул ручку во время совещания
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
Видео
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
00:08
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
00:54
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Армия Войска
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
00:11
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
Армия
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
02:35
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
Политика
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
02:29
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
Шоу-бизнес
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
01:37
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
Общество
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
01:30
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
Происшествия
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение