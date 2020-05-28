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Путин и эмир Катара обсудили урегулирование в Сирии 

РИА Новости и ещё 14 1 час назад
Путин и эмир Катара обсудили урегулирование в Сирии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани по телефону обсудили урегулирование в Сирии и важность нормализации гуманитарной обстановки, а также отметили эффективность действий Москвы, сообщила пресс-служба Кремля.
"При обсуждении проблематики урегулирования в Сирии отмечена эффективность предпринимаемых Россией усилий в целях восстановления независимости и территориальной целостности сирийского государства. Акцентирована важность нормализации гуманитарной обстановки в этой стране", — говорится в сообщении.
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Политика , В мире , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Сирия
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