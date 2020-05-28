Путин и эмир Катара обсудили урегулирование в Сирии 

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани по телефону обсудили урегулирование в Сирии и важность нормализации гуманитарной обстановки, а также отметили эффективность действий Москвы, сообщила пресс-служба Кремля.
"При обсуждении проблематики урегулирования в Сирии отмечена эффективность предпринимаемых Россией усилий в целях восстановления независимости и территориальной целостности сирийского государства. Акцентирована важность нормализации гуманитарной обстановки в этой стране", — говорится в сообщении.