Экс-глава Чувашии оспорил указ Путина об увольнении

Экс-глава Чувашской республики Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращение его полномочий на посту, следует из картотеки дела.
Согласно базе данных суда, иск поступил 20 мая, рассмотрение назначено на 30 июня на 10.00 мск.
Президент России Владимир Путин 29 января отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Николаев, возглавлявший комитет Думы по делам национальностей.
Николаев сложил с себя полномочия руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия" 15 февраля.
Выборы главы Чувашии состоятся в единый день голосования 13 сентября.