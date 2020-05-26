«У нас всех в жизни это в первый раз»

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«Первое — это чувство досады». Дмитрий Песков о своем опыте борьбы с коронавирусом 

ТАСС 58 минут назад
Пресс-секретарь президента — о том, как вести себя и что делать в условиях пандемии.
Моя первая эмоция на положительный тест — это чувство досады. Потому что на протяжении последних четырех-пяти недель, а то и больше фактически вся жизнь уже осуществлялась по иному, непривычному сценарию. И семья вся сидела дома, причем очень жестко и бескомпромиссно, со всеми мерами предосторожности, без прямых контактов с внешним миром; и сам, несмотря на то что все-таки ходил на работу, но она совсем отдаленно напоминала прежний вид и образ — минимум контактов, регулярные тесты… Конечно, было определенное чувство, что все принимаемые меры и особый режим помогут избежать этой участи.
Песков сделал заявление после выписки из больницы
Но тем не менее… Когда пришел положительный тест, первое — это чувство досады. Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье — это, наверное, чувство страха. Что если это не пойдет по легкому сценарию? Ну и, конечно, переживание за родных. Потому что у меня большая семья, нас много живет вместе. И первая мысль — что будем делать, если заболеем все.
Поэтому чувства испытываешь такие… смешанные в этот момент.
Потом наступают ограничения. Меня спрашивали, работают ли они в современном свободном мире? Конечно, работают! Любой думающий человек понимает, насколько этот вирус опасен для здоровья и насколько это может быть опасно даже для жизни. Поэтому тут даже скорее преобладают не внешние, а самоограничения. И с этим проблем не возникает.
В масштабах же страны, безусловно, эти решения давались непросто. Но в то же время, как сказал Путин, "здесь интуичить не надо". И мы видели, что он совсем не "интуичил", а руководствовался мнением экспертов, ученых, профильных ведомств. Все эти решения опирались на абсолютно трезвый научный подход, это, конечно, не решения с кондачка. И то, как ситуация развивалась и развивается, наверное, абсолютно точно доказывает верность этих принятых и принимаемых до сих пор решений.
Что касается уроков, которые можно из всего этого вынести… Давайте так: мы получили опыт борьбы с пандемией. Ведь никто из нас в жизни не сталкивался с этим! У нас всех в жизни это в первый раз. И теперь мы приобрели такой опыт, теперь мы знаем, как вести себя и что делать в условиях пандемии.
Да, во все времена в мире существовали различные угрозы, с которыми мы боролись. Есть ощущение, что в дополнение к ним теперь еще надо бороться и с этим.
Конечно, не нужно как-то гипертрофированно оценивать влияние пандемии. Но нужно трезво давать оценку. И понимать, что все проходит и это пройдет. Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии — да. Когда пандемия пройдет — нет.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков
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