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Жириновский посетовал на разъехавшихся по миру российских туристов 

Реальное время 34 минуты назад
Жириновский обиделся на российских туристов
Фото: РИА Новости
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский посетовал, что слишком много российских туристов разъехались по миру и теперь государству приходится тратить деньги на их возвращение.
"Вы видели где-нибудь в мире американских туристов? Очень мало. Британских очень мало. Французы, немцы и так далее — очень мало", — сравнил Владимир Вольфович.
"А как вот наши разъехались? До сих пор собрать не можем. До сих пор самолеты направляем, вывозные рейсы. Это сколько денег стоит!", — добавил он в интервью "Комсомольской правде".
Из этого глава ЛДПР сделал вывод, что путешествовать необходимо внутри России. Но и на этом Жириновский не остановился, призвав к самоизоляции: "Никакие театры, рестораны. В любом доме отдыха, санатории обязательно может оказаться больной".
Напомним, на выходных в Уфу прилетел самолет из Нью-Йорка. На нем прибыли, в том числе татарстанцы. Они были доставлены в обсерватор под Казанью.
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Комментарии 1
Политика , Общество , Владимир Жириновский , ЛДПР , Комсомольская правда
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