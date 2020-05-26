Жириновский обиделся на российских туристов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский посетовал, что слишком много российских туристов разъехались по миру и теперь государству приходится тратить деньги на их возвращение.

"Вы видели где-нибудь в мире американских туристов? Очень мало. Британских очень мало. Французы, немцы и так далее — очень мало", — сравнил Владимир Вольфович.

"А как вот наши разъехались? До сих пор собрать не можем. До сих пор самолеты направляем, вывозные рейсы. Это сколько денег стоит!", — добавил он в интервью "Комсомольской правде".

Из этого глава ЛДПР сделал вывод, что путешествовать необходимо внутри России. Но и на этом Жириновский не остановился, призвав к самоизоляции: "Никакие театры, рестораны. В любом доме отдыха, санатории обязательно может оказаться больной".

Напомним, на выходных в Уфу прилетел самолет из Нью-Йорка. На нем прибыли, в том числе татарстанцы. Они были доставлены в обсерватор под Казанью.