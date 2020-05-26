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Путин кинул ручку на стол во время совещания 

Вероника Полынина 25 минут назад
Президент России Владимир Путин провел совещание по борьбе с паводками и лесными пожарами в стране. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
Глава государства эмоционально отреагировал на происходящее в регионах и, рассуждая о том, что в результате стихийных бедствий люди теряют жилье, кинул на стол ручку, которую до этого вертел в руках.
После Путин передал слово главе МЧС Евгению Зиничеву. Министр доложил, что с начала года на территории Российской Федерации было зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров. Природными пожарами уничтожен 251 дом.
Также Зиничев рассказал, что в 13 субъектах в зонах подтопления находится 491 жилой дом, 461 приусадебный участок, 14 низководных мостов, 10 участков автомобильных дорог.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) заявил об увеличении числа смерчей и ураганов в Сибири и средней полосе России летом 2020 года. В ВНИИ ГОЧС также спрогнозировали рост числа природных пожаров в Сибири, на европейской части страны и юге Дальнего Востока. В Тверской, Рязанской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях не исключено возникновение торфяных пожаров.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Евгений Зиничев , ВНИИ Сигнал , МЧС
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