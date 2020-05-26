Президент России Владимир Путин провел совещание по борьбе с паводками и лесными пожарами в стране. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

Глава государства эмоционально отреагировал на происходящее в регионах и, рассуждая о том, что в результате стихийных бедствий люди теряют жилье, кинул на стол ручку, которую до этого вертел в руках.

После Путин передал слово главе МЧС Евгению Зиничеву . Министр доложил, что с начала года на территории Российской Федерации было зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров. Природными пожарами уничтожен 251 дом.

Также Зиничев рассказал, что в 13 субъектах в зонах подтопления находится 491 жилой дом, 461 приусадебный участок, 14 низководных мостов, 10 участков автомобильных дорог.