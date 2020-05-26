Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Крым оценил идею Украины о платном въезде
Фото: РИА Новости
Предложение со стороны Украины сделать платным въезд на полуостров вызывает лишь ироничную улыбку, заявил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
На официальном интернет-представительстве президента Украины появилась петиция с предложением сделать временно платным въезд в Крым для граждан Украины и иностранцев. Плату предлагается взимать до того времени, пока полуостров находится в составе России. Стоимость проезда предлагается установить в размере 250 гривен с человека (около 660 рублей), а вырученные средства направить на развитие курортов Херсонской области.
"Все это вызывает лишь ироничную улыбку. На Украине последние шесть лет утверждали, что туристы не едут в Крым и пляжи абсолютно пустые, а тут вдруг фактически признали обратное и решили на этом подзаработать. Крым, будучи безопасным и комфортным курортом, стал одним из востребованных мест у украинских туристов, и киевским властям это не скрыть", — сказал Черняк.
По его словам, если власти Украины отреагируют на столь "бредовую петицию", их расчет отпугнуть туристов от Крыма не сработает, а лишь только озлобит население.
"Туристы будут ехать в Крым через другие регионы России", — подчеркнул Черняк.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Последние новости
Выявлен новый способ передачи коронавируса Выявлен новый способ передачи коронавируса "Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США "Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Комментарии 2
Политика , Алексей Черняк , ООН , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России
«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России
Раскрыто первое сражение гражданской войны в Донбассе
Раскрыто первое сражение гражданской войны в Донбассе
Пустая трата времени: Самоизоляцию раскритиковали
Пустая трата времени: Самоизоляцию раскритиковали
Лежала голая возле мусорного бака
Лежала голая возле мусорного бака
Видео
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
00:40
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
Происшествия
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
00:26
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
Происшествия В мире
Россиянам дадут еще один выходной день
02:35
Россиянам дадут еще один выходной день
Политика Общество
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение