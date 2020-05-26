Крым оценил идею Украины о платном въезде

Предложение со стороны Украины сделать платным въезд на полуостров вызывает лишь ироничную улыбку, заявил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк

На официальном интернет-представительстве президента Украины появилась петиция с предложением сделать временно платным въезд в Крым для граждан Украины и иностранцев. Плату предлагается взимать до того времени, пока полуостров находится в составе России . Стоимость проезда предлагается установить в размере 250 гривен с человека (около 660 рублей), а вырученные средства направить на развитие курортов Херсонской области.

"Все это вызывает лишь ироничную улыбку. На Украине последние шесть лет утверждали, что туристы не едут в Крым и пляжи абсолютно пустые, а тут вдруг фактически признали обратное и решили на этом подзаработать. Крым, будучи безопасным и комфортным курортом, стал одним из востребованных мест у украинских туристов, и киевским властям это не скрыть", — сказал Черняк.

По его словам, если власти Украины отреагируют на столь "бредовую петицию", их расчет отпугнуть туристов от Крыма не сработает, а лишь только озлобит население.

"Туристы будут ехать в Крым через другие регионы России", — подчеркнул Черняк.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.