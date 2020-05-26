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Токаев принял приглашение Путина приехать на перенесенный Парад Победы в Москву 

Газета.Ru и ещё 13 1 час назад
Токаев ответил на приглашение Путина посетить Парад Победы
Фото: EPA/ ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что принял приглашение президента России Владимира Путина поучаствовать в Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости".
Парад Победы, перенесенный из-за коронавируса, пройдет 24 июня. Об этом объявил Владимир Путин.
Ранее власти отложили Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за угрозы распространения коронавируса. 9 мая жители Москвы и других городов могли наблюдать праздничный полет авиации и салют.
В России выявлено 362 тысячи заражений коронавирусом, скончались 3807 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Политика , В мире , Владимир Путин , ВОЗ , РИА Новости , Москва
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