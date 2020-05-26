Токаев ответил на приглашение Путина посетить Парад Победы

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Парад Победы, перенесенный из-за коронавируса, пройдет 24 июня. Об этом объявил Владимир Путин.

Ранее власти отложили Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за угрозы распространения коронавируса. 9 мая жители Москвы и других городов могли наблюдать праздничный полет авиации и салют.

В России выявлено 362 тысячи заражений коронавирусом, скончались 3807 человек.