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Путин объявил дату проведения Парада Победы 

Алиса Селезнёва 9 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил, что парад в честь 75-летия Победы пройдет в Москве 24 июня. Об этом сообщает ТАСС.
Путин заявил о пройденном пике коронавируса
Как писал «Рамблер», ранее Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы из-за коронавируса. Он заверил, что парад и остальные мероприятия, которые должны были состояться 9 мая, будут проведены в другие даты в 2020 году.
«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей», — заявил президент на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу.
При этом глава государства отметил, что необходимо исключить любые риски для здоровья участников парада.
Политика , Видео , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Москва
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