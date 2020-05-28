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«Это штука реальная»: Песков предупредил россиян 

Алиса Селезнёва и ещё 99 22 минуты назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные опроса, в котором треть россиян назвала коронавирус выдумкой, призвав внимательнее отнестись к информации о заболеваемости. Об этом сообщает ТАСС.
«Рамблер» писал, что опрос, проведенный Высшей школой экономики, показал, что 32,8% россиян не верят в опасность эпидемии коронавируса или считают ее выдумкой «заинтересованных лиц».
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
При этом почти 75% скептиков выразили уверенность, что во введении ограничительных мер не было никакой необходимости.
«Скорее это нежелание почитать, посмотреть, просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют, и как они болеют», — заявил Песков, который сам перенес COVID-19.
Он также пожелал россиянам «более внимательного отношения ко всей информации и большего доверия».
«Эта штука реальная», — подчеркнул представитель Кремля.
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Политика , Видео , Социология , Дмитрий Песков , ВШЭ
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