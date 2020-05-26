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Песков рассказал, что Путин сам решает, с кем встретиться лично 

РИА Новости 1 час назад
Песков: Путин сам решает, с кем встретиться лично
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин лично принимает решение, с кем встретиться лично, а кого послушать, используя различные дистанционные форматы общения, все зависит от рабочего графика и интенсивности контактов собеседника, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Здесь абсолютно персональное решение. Это зависит от рабочего графика собеседника президента, зависит от того, насколько у него были до этого интенсивные или менее интенсивные контакты. В случае, если контакты были более интенсивные, конечно, предпочтительнее дистанционные форматы, если график был более изолированный, то это даёт возможность после соответствующего тестирования проводить личные встречи", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, исходя из чего принимаются решения о проведении президентом личной встречи с собеседником или по удаленной связи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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