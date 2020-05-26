Ранее, как сообщал «Рамблер», Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров мог заразиться коронавирусной инфекцией.

Отмечалось, что в 20-х числах мая он почувствовал недомогание. Предполагалось, что глава Чечни заболел ОРВИ, но, когда его состояние ухудшилось, Кадырова перевезли в одну из столичных клиник. Медики зафиксировали у него поражение легких, но о подтвержденном диагнозе COVID-19 тогда речи не шло.

Заражен ли Кадыров коронавирусом или нет, до сих пор не известно, хотя руководитель оперативного штаба по противодействию распространения инфекции Магомед Даудов заявил, что сведения, опубликованные в СМИ, — «неправда».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в общении с журналистами заявил, что не располагает информацией о том, как чувствует себя Кадыров, но пообещал «обязательно справиться» об этом.

На просьбу представителей СМИ сделать официальное заявление по поводу состояния здоровья главы Чеченской республики, Песков пообещал «вернуться к этому вопросу» позже.