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Песков высказался о здоровье Кадырова 

Павел Тиунов и ещё 7 19 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова, но пообещал журналистам выяснить этот вопрос, сообщает РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров мог заразиться коронавирусной инфекцией.
Медики дали прогноз по состоянию Кадырова
Отмечалось, что в 20-х числах мая он почувствовал недомогание. Предполагалось, что глава Чечни заболел ОРВИ, но, когда его состояние ухудшилось, Кадырова перевезли в одну из столичных клиник. Медики зафиксировали у него поражение легких, но о подтвержденном диагнозе COVID-19 тогда речи не шло.
Заражен ли Кадыров коронавирусом или нет, до сих пор не известно, хотя руководитель оперативного штаба по противодействию распространения инфекции Магомед Даудов заявил, что сведения, опубликованные в СМИ, — «неправда».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в общении с журналистами заявил, что не располагает информацией о том, как чувствует себя Кадыров, но пообещал «обязательно справиться» об этом.
На просьбу представителей СМИ сделать официальное заявление по поводу состояния здоровья главы Чеченской республики, Песков пообещал «вернуться к этому вопросу» позже.
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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Магомед Даудов , РИА Новости , Чеченская Республика
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