Юмашева сменила комитет Госдумы

Депутат Госдумы Инга Юмашева ("Единая Россия") из думского комитета по международным делам перейдет в комитет по вопросам семьи, женщин и детей, проект соответствующего постановления опубликован в электронной базе данных ГД.
"Вывести депутата Государственной думы Юмашеву Ингу Альбертовну из состава комитета Государственной Думы по международным делам и ввести ее в состав комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей", — говорится в проекте постановления.
В пакете документов также опубликовано заявление Юмашевой на имя руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова с просьбой рассмотреть вопрос о ее переходе в комитет по вопросам семьи.
Госдума может обсудить этот вопрос на заседании 28 мая.
Ранее также стало известно, что координатором депутатской группы по связям с парламентом Соединенных Штатов Америки вместо Юмашевой планируется назначить главу комитета ГД по образованию и науке Вячеслава Никонова. Об этом сообщал РИА Новости член группы, депутат Казбек Тайсаев.