Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Требования невыполнимы»: Аксенов — правительству РФ 

Вероника Полынина и ещё 12 40 минут назад
«Требования невыполнимы»: Аксенов — правительству РФ
Фото: РИА Новости
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой отменить требования Роспотребнадзора к санаторно-курортным организациям, которые в республике считают невыполнимыми.
Глава республики Сергей Аксенов призвал полностью отменить требование об обязательном тестировании на COVID-19 сотрудников предприятий курортной сферы и приезжающих в регион туристов.
Также Аксенов призвал отказаться от нормы, обязывающей в случае выявления зараженного коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор.
Кроме того, глава Крыма заявил о невозможности соблюдения социальной дистанции на пляжах.
«Пользователи пляжей, согласно требованиям Роспотребнадзора, должны отвечать за соблюдение социальной дистанции. Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям», — написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».
Как сообщал «Рамблер», 20 мая Роспотребнадзор опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений. В частности, в документе говорится о том, что санатории смогут принимать только тех отдыхающих, которые предоставят отрицательные результаты лабораторных обследований на COVID-19 — они должны быть получены не позднее, чем за двое суток до даты отъезда. Кроме того, рекомендовано селить туристов по одному, кормить их в номерах, ежедневно измерять температуру тела и т.д.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Комментарии 308
Политика , Крым наш , Сергей Аксенов , Правительство РФ , Роспотребнадзор , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определены взорвавшие турецкий конвой в Сирии боевики
Определены взорвавшие турецкий конвой в Сирии боевики
Детей нашли в квартире с умершей матерью в Москве
Детей нашли в квартире с умершей матерью в Москве
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
Лоза ответил Кикабидзе
Лоза ответил Кикабидзе
Появились подробности сборки «Посланника»
Появились подробности сборки «Посланника»
Видео
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
В столице усилят масочный режим
01:03
В столице усилят масочный режим
Новости Москвы
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
01:33
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
Общество
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Собянин дал обещание Путину
07:56
Собянин дал обещание Путину
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение