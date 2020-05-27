Глава республики Сергей Аксенов призвал полностью отменить требование об обязательном тестировании на COVID-19 сотрудников предприятий курортной сферы и приезжающих в регион туристов.

Также Аксенов призвал отказаться от нормы, обязывающей в случае выявления зараженного коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор.

Кроме того, глава Крыма заявил о невозможности соблюдения социальной дистанции на пляжах.

«Пользователи пляжей, согласно требованиям Роспотребнадзора, должны отвечать за соблюдение социальной дистанции. Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям», — написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте»

Как сообщал «Рамблер», 20 мая Роспотребнадзор опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений. В частности, в документе говорится о том, что санатории смогут принимать только тех отдыхающих, которые предоставят отрицательные результаты лабораторных обследований на COVID-19 — они должны быть получены не позднее, чем за двое суток до даты отъезда. Кроме того, рекомендовано селить туристов по одному, кормить их в номерах, ежедневно измерять температуру тела и т.д.