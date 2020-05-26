Экс-министр России умер от коронавируса 

Бывший министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин скончался. Об этом журналист Денис Драгунский сообщил в своем фейсбуке.
Он назвал Лопухина своим давним и верным другом и человеком, которому многим обязан в своей духовной и умственной биографии. По словам журналиста, экс-министр умер от коронавирусной инфекции COVID-19.
«Царствие тебе небесное, дорогой Володя, вечный покой и вечная память», — добавил Драгунский.
Лопухину, как сообщал «Рамблер», было 68 лет. Он был выпускником экономического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова. В разные годы он работал в Институте мировой экономики и международных отношений, Научно-исследовательском институте системных исследований, Институте народнохозяйственного прогнозирования.
В августе-ноябре 1991 года Лопухин занимал должность заместителя министра экономики РСФСР, в ноябре 1991 — мае 1992-го — министра топлива и энергетики России, в 1992-м — внештатного советника председателя правительства России по вопросам международного экономического сотрудничества и топливно-энергетического комплекса.
После этого Лопухин занимал различные должности в таких компания, как «Кристалбанк», «Гражданские самолеты Сухого», Промрадтехбанк, а также учредил несколько собственных.