Экс-министр России умер от коронавируса 

Он назвал Лопухина своим давним и верным другом и человеком, которому многим обязан в своей духовной и умственной биографии. По словам журналиста, экс-министр умер от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Царствие тебе небесное, дорогой Володя, вечный покой и вечная память», — добавил Драгунский.

В августе-ноябре 1991 года Лопухин занимал должность заместителя министра экономики РСФСР, в ноябре 1991 — мае 1992-го — министра топлива и энергетики России, в 1992-м — внештатного советника председателя правительства России по вопросам международного экономического сотрудничества и топливно-энергетического комплекса.