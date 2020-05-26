Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-министр России умер от коронавируса 

Артём Кульша и ещё 4 38 минут назад
Экс-министр России умер от коронавируса
Фото: ТАСС
Бывший министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин скончался. Об этом журналист Денис Драгунский сообщил в своем фейсбуке.
Песков раскрыл свои планы после выписки
Он назвал Лопухина своим давним и верным другом и человеком, которому многим обязан в своей духовной и умственной биографии. По словам журналиста, экс-министр умер от коронавирусной инфекции COVID-19.
«Царствие тебе небесное, дорогой Володя, вечный покой и вечная память», — добавил Драгунский.
Лопухину, как сообщал «Рамблер», было 68 лет. Он был выпускником экономического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова. В разные годы он работал в Институте мировой экономики и международных отношений, Научно-исследовательском институте системных исследований, Институте народнохозяйственного прогнозирования.
В августе-ноябре 1991 года Лопухин занимал должность заместителя министра экономики РСФСР, в ноябре 1991 — мае 1992-го — министра топлива и энергетики России, в 1992-м — внештатного советника председателя правительства России по вопросам международного экономического сотрудничества и топливно-энергетического комплекса.
После этого Лопухин занимал различные должности в таких компания, как «Кристалбанк», «Гражданские самолеты Сухого», Промрадтехбанк, а также учредил несколько собственных.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Комментарии 4
Политика , Владимир Лопухин , Денис Драгунский , Гражданские самолеты Сухого , МГУ , Правительство РФ , ИМЭМО РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Петербурге узбеки насмерть забили соотечественника
В Петербурге узбеки насмерть забили соотечественника
США построили на Украине лаборатории с опасными инфекциями
США построили на Украине лаборатории с опасными инфекциями
Подсчитано число безработных из-за COVID-19 москвичей
Подсчитано число безработных из-за COVID-19 москвичей
Подозреваемую в убийстве Шеремета отпустили
Подозреваемую в убийстве Шеремета отпустили
Бузова высказалась о дате свадьбы с Манукяном
Бузова высказалась о дате свадьбы с Манукяном
Видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
00:40
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
Происшествия
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
00:26
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
Происшествия В мире
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв
00:47
Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв
Криминал Происшествия
Крушение Ми-8 попало на видео
00:38
Крушение Ми-8 попало на видео
Происшествия
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
00:58
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение