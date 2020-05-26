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Первый этап снятия ограничений стартует в Приморье 

News.ru 1 час назад
Первый этап снятия ограничений стартует в Приморье
Фото: primorsky.ru
Режим ограничений, введённый в регионе в связи с пандемией коронавируса, смягчается, объявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Возможно, возобновится работа парикмахерских и салонов красоты, ателье, мастерских по ремонту и химчисток. Торговля непродовольственными товарами будет разрешена в магазинах, площадь которых не превышает 400 м.кв. Предельное количество посетителей при этом — один человек на четыре кв.м., сообщает РИА Новости.
"Первый этап будет вводиться постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Чтобы не допустить роста заболевания, будет усилена работа административных комиссий", — подчеркнул губернатор.
Снятие ограничений пока не затронет Находкинский городской округ, в котором проживает четверть от общего количества заразившихся коронавирусом в регионе.
По информации правительства края, в результате кризиса, вызванного пандемией, в регионе пострадали более 20 тысяч предпринимателей, в бюджет не поступит 21 миллиард рублей.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Республики Карелия Антон Парфенчиков подписал постановление, согласно которому в регионе вновь разрешена продажа спиртных напитков до 22:00. С 1 апреля 2020 года алкоголь в Карелии можно было приобрести с 10 до 14 часов.
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Комментарии
Политика , Общество , Олег Кожемяко , Роспотребнадзор , РИА Новости
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