Первый этап снятия ограничений стартует в Приморье 

Режим ограничений, введённый в регионе в связи с пандемией коронавируса, смягчается, объявил губернатор Приморья Олег Кожемяко

Возможно, возобновится работа парикмахерских и салонов красоты, ателье, мастерских по ремонту и химчисток. Торговля непродовольственными товарами будет разрешена в магазинах, площадь которых не превышает 400 м.кв. Предельное количество посетителей при этом — один человек на четыре кв.м., сообщает РИА Новости.

"Первый этап будет вводиться постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Чтобы не допустить роста заболевания, будет усилена работа административных комиссий", — подчеркнул губернатор.

Снятие ограничений пока не затронет Находкинский городской округ, в котором проживает четверть от общего количества заразившихся коронавирусом в регионе.

По информации правительства края, в результате кризиса, вызванного пандемией, в регионе пострадали более 20 тысяч предпринимателей, в бюджет не поступит 21 миллиард рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Республики Карелия Антон Парфенчиков подписал постановление, согласно которому в регионе вновь разрешена продажа спиртных напитков до 22:00. С 1 апреля 2020 года алкоголь в Карелии можно было приобрести с 10 до 14 часов.