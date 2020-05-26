Россияне заждались лета. Но для многих оно, к сожалению, начнётся не с поездки на море. Регионы постепенно начинают выходить из режима самоизоляции и возвращаться к прежней жизни. Тем не менее заболевших в России пока много, и до плато нам ещё далеко. Однако к предстоящим изменениям в июне стоит подготовиться заранее. Подробности — в материале NEWS.ru.

Открытие санаториев

В ряде российских регионов отрасль туризма начнёт постепенно выходить из режима ограничений, вызванных пандемией коронавируса, уже с 1 июня. Как предполагают в Ростуризме , первыми возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией, кроме того, в некоторых субъектах будут открыты апарт-отели и отели с коттеджным размещением.

Выплаты на детей

С 1 июня в РФ стартуют выплаты семьям с детьми. Согласно указам президента Владимира Путина , россиян ждут сразу три меры социальной поддержки семей с детьми в период распространения вирусной инфекции. Предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет и выплаты на детей до 3 лет — по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь.

Малообеспеченные семьи получат половину прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет, выплаты будут начисляться с начала 2020 года. Подав заявление в июне, семья разово получит деньги за первое полугодие — порядка 33 тысяч, далее поддержка будет продолжаться ежемесячно.

Восстановление экономики

Владимир Путин поручил правительству вместе с руководителями всех регионов РФ, а также при участии бизнеса к 1 июня разработать общенациональный план восстановления экономики. Вместе с тремя государственными пакетами помощи программа должна поддержать предпринимателей и обычных граждан, пострадавших из-за сложной ситуации в стране.

Должники и долги

Уже с 1 июня должникам будет намного сложнее утаить деньги от приставов. Планируется, что пристав сможет получить доступ к сведениям обо всех видах банковских счетов — начиная с номера счёта, заканчивая данными о движении средств как в рублях, так и в иностранной валюте.

В настоящее время приставы могут получить нужную информацию только по расчётным счетам.

Между тем банковское сообщество опасается, что под списание долгов могут попасть алименты — как средства, перечисляемые от одного физлица другому.

Комиссии за денежные переводы

Планируется, что уже с 14 июня будет отменён так называемый банковский роуминг — вводится запрет взимания комиссии за денежные переводы граждан в том случае, если счета плательщика и получателя открыты в одном банке, но в разных регионах. В этой связи процесс перевода средств станет намного проще и быстрее.

Оплата ЖКХ

Ожидается, что с 1 июня оплата услуг ЖКХ в целом по России вырастет на 4%. В 2019 году индексация коммунальных тарифов проходила в два этапа — в январе, а также в июле. В 2020 году она пройдёт во втором полугодии.

Временные правила регистрации безработных

Центры занятости населения при постановке на учёт граждан в качестве безработных начнут запрашивать данные у МВД с 1 июня. Эти меры будут временными. Регистрировать безработных центры будут в онлайн-режиме. Кроме того, в ЕГР ЗАГС станут запрашиваться сведения о регистрации детей россиян, подавших заявление в электронной форме.

Детский отдых

Организацией детского отдыха смогут заниматься лишь те организации, которые попали в специальный госреестр. Для этого им нужно пройти необходимые проверки и предоставить все сведения о себе. К тому же будет необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию на медицинскую деятельность. После 1 июня не внесённые в реестр организации не смогут оказывать данные услуги.

Электронные трудовые

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января. Вся информация о стаже, занимаемых должностях, увольнениях и т. д. будет ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд. Сотрудники компаний смогут сами выбрать, в каком формате будет вестись их трудовая книжка, тем самым при желании сохранив бумажный вариант. Предупредить работников об этом работодатель должен до конца июня.

Пошлина на нефть

Пошлина на экспорт нефти из России повысится на $1,5 с прежних $6,8 и составит $8,3 за тонну. Пошлина на высоковязкую нефть увеличится до $1,2, на светлые нефтепродукты и масла — до $2,4, на тёмные — до $8,3.

Кроме того, налоговые отчисления на экспорт товарного бензина вырастут до $2,4, прямогонного (нафта) — до $4,5. Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне, на кокс увеличится до $0,5.