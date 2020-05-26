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Песков сделал заявление после выписки из больницы 

Артём Кульша и ещё 48 41 минуту назад
Пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову, вылечившемуся от коронавирусной инфекции COVID-19, еще нужно пролечить какие-то нюансы. Об этом, как сообщает телеграм-канал Life Shot, он заявил сам.
12 мая, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Песков болен коронавирусной инфекцией. На следующий день он рассказал, что у него двусторонняя пневмония, и назвал коронавирус абсолютно кровожадным. Вчера официальный представитель Кремля сообщил, что был выписан из больницы и постепенно начнет работать в домашнем режиме.
Сегодня он рассказал, что постепенно возвращается к нормальной человеческой жизни и рабочему графику, но пока в домашнем режиме.
«Вы знаете, после больницы некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно пролечить», — объяснил он, а также воспользовался случаем и поблагодарил лечивших его врачей.
Неделю назад премьер-министр России Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей после перенесенной коронавирусной инфекции. Неделей ранее к работе в офисе вернулась министр культуры России Ольга Любимова, которая также переболела COVID-19.
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Политика , Видео , Ольга Любимова , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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