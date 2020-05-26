12 мая, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Песков болен коронавирусной инфекцией. На следующий день он рассказал, что у него двусторонняя пневмония, и назвал коронавирус абсолютно кровожадным. Вчера официальный представитель Кремля сообщил, что был выписан из больницы и постепенно начнет работать в домашнем режиме.

Сегодня он рассказал, что постепенно возвращается к нормальной человеческой жизни и рабочему графику, но пока в домашнем режиме.

«Вы знаете, после больницы некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно пролечить», — объяснил он, а также воспользовался случаем и поблагодарил лечивших его врачей.