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Немецкий депутат рассказала об отношении к России и Путину 

News.ru 59 минут назад
Немецкий депутат рассказала об отношении к Путину
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин — политик, с которым нужно считаться. Об этом заявила депутат Гамбургского ландтага (орган самоуправления области) Ольга Петерзен.
Петерзен является депутатом от немецкой правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая критикует власти Евросоюза за миграционную политику и помощь экономически отстающим странам ЕС. При этом АдГ выступает за нормализацию отношений с Москвой и даже признаёт Крым российским.
По мнению Петерзен, Берлин должен помогать развитию деловых и дружеских отношений между Россией и Германией. При этом немецкому правительству нужно сфокусироваться на пользе от проекта «Северный поток — 2» для страны и не просто защищать его от США, но и способствовать его воплощению. Так же она положительно высказалась о фигуре президента России.
Мнение о Путине у немецкого населения разнится. Однако в одном месте оно всё-таки сходится в одной точке: Путин — президент, с которым на политическом паркете нужно непременно считаться, — цитирует «Вечерняя Москва» Петерзен.
Она добавила, что немцы помнят о том, по чьей вине началась Вторая мировая война и не разделяют позицию Европарламента, что её причиной послужил так называемый пакт Молотова — Риббентропа.
Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместной статье с историком Андресом Виршингом назвал национал-социалистический режим Адольфа Гитлера единственным виновником начала Второй мировой войны.
Авторы указали на «попытки бесстыдным образом переписать историю», предпринимаемые в Польше, Прибалтике и некоторых странах Восточной и Центральной Европы.
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Комментарии 1
Политика , Владимир Путин , ЕС , Европарламент , Германия , Москва , Республика Крым
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