Президент России Владимир Путин — политик, с которым нужно считаться. Об этом заявила депутат Гамбургского ландтага (орган самоуправления области) Ольга Петерзен.

Петерзен является депутатом от немецкой правопопулистской партии «Альтернатива для Германии » (АдГ), которая критикует власти Евросоюза за миграционную политику и помощь экономически отстающим странам ЕС. При этом АдГ выступает за нормализацию отношений с Москвой и даже признаёт Крым российским.

По мнению Петерзен, Берлин должен помогать развитию деловых и дружеских отношений между Россией и Германией. При этом немецкому правительству нужно сфокусироваться на пользе от проекта «Северный поток — 2» для страны и не просто защищать его от США, но и способствовать его воплощению. Так же она положительно высказалась о фигуре президента России.

Мнение о Путине у немецкого населения разнится. Однако в одном месте оно всё-таки сходится в одной точке: Путин — президент, с которым на политическом паркете нужно непременно считаться, — цитирует «Вечерняя Москва» Петерзен.

Она добавила, что немцы помнят о том, по чьей вине началась Вторая мировая война и не разделяют позицию Европарламента , что её причиной послужил так называемый пакт Молотова — Риббентропа.

Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместной статье с историком Андресом Виршингом назвал национал-социалистический режим Адольфа Гитлера единственным виновником начала Второй мировой войны.

Авторы указали на «попытки бесстыдным образом переписать историю», предпринимаемые в Польше, Прибалтике и некоторых странах Восточной и Центральной Европы.