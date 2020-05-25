Опубликованы первые фото Путина после самоизоляции

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Фото опубликованы на сайте и в Twitter Кремля. Путин и Белозеров обсуждали ситуацию на железных дорогах.

Встреча с главой РЖД Олегом Белозёровым: ситуация на железных дорогах, инвестиционная деятельность компании https://t.co/NTphkDj4Wh pic.twitter.com/rRvVKrV4z8 — Президент России (@KremlinRussia) May 25, 2020

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