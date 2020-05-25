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Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Опубликованы первые фото Путина после самоизоляции
Фото: РИА Новости
Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции — в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым.
Фото опубликованы на сайте и в Twitter Кремля. Путин и Белозеров обсуждали ситуацию на железных дорогах.
Ранее президент проводил совещания в онлайн-режиме, однако 12 мая сообщалось, что он встретился с главой Роснефти Игорем Сечиным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что президент в ситуации с распространением коронавируса предпочитает работать дистанционно, хотя ему не хватает прямого общения с людьми.
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Политика , Дмитрий Песков , Олег Белозеров , Игорь Сечин , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Роснефть , РЖД
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