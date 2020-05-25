Мишустин сделал заявление по выплатам медикам 

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Видна положительная динамика по выплатам медработникам, лечащим пациентов с COVID-19, этот вопрос находится на контроле правительства. Об этом, по данным РИА Новости, заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин

Как сообщал «Рамблер», ранее президент России поручил выплатить врачам, борющимся с коронавирусом, дополнительно 80 тысяч рублей в месяц. Надбавки для среднего медперсонала составляют 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — 25 тысяч рублей. 19 мая Владимир Путин потребовал от правительства взять на контроль вопрос выплат.

«Мы видим положительную динамику, активно идут выплаты за май, правительство контролирует этот вопрос, чтобы президентские выплаты в полном объеме дошли до всех, кому они положены: врачам, медперсоналу, водителям скорой помощи», — заявил сегодня глава правительства.

Михаил Мишустин также подчеркнул, что обращения медиков, поступающие через портал госуслуг, продолжают отрабатываться.