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Мишустин сделал заявление по выплатам медикам 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Мишустин сделал заявление по выплатам медикам
Фото: ТАСС
Видна положительная динамика по выплатам медработникам, лечащим пациентов с COVID-19, этот вопрос находится на контроле правительства. Об этом, по данным РИА Новости, заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России поручил выплатить врачам, борющимся с коронавирусом, дополнительно 80 тысяч рублей в месяц. Надбавки для среднего медперсонала составляют 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — 25 тысяч рублей. 19 мая Владимир Путин потребовал от правительства взять на контроль вопрос выплат.
«Мы видим положительную динамику, активно идут выплаты за май, правительство контролирует этот вопрос, чтобы президентские выплаты в полном объеме дошли до всех, кому они положены: врачам, медперсоналу, водителям скорой помощи», — заявил сегодня глава правительства.
Михаил Мишустин также подчеркнул, что обращения медиков, поступающие через портал госуслуг, продолжают отрабатываться.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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