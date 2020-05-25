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Путин призвал РЖД помогать горнякам Кузбасса 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Путин призвал РЖД помогать горнякам Кузбасса
Фото: ТАСС
Президент РФ провел встречу с гендиректором, председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.
Глава России Владимир Путин провел встречу в своем рабочем кабинете в Ново-Огарево с генеральным директором, председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.
На встрече президент и гендиректор обсуждали ситуацию на железных дорогах.
Особое внимание в ходе встречи было уделено инвестиционной деятельности компании. Глава государства еще раз напомнил, как уже говорил 7 мая на совещании по развитию транспортной сферы, о необходимости оказать поддержку горнякам, особенно работающим в Кузбассе.
Белозоров доложил президенту, что его компания закрепила в меморандуме объемы вывоза коллег, но при этом мы старается развивать те участки, для того чтобы экономика Дальнего Востока тоже развивалась. По словам главы «РЖД», это достаточно сложный механизм, поскольку все процессы взаимосвязаны, и компания старается находить в этой части баланс.
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Политика , Олег Белозеров , Владимир Путин , РЖД
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