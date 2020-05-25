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По мнению главы правительства, «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».

«Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину», — пояснил он.

Мишустин посоветовал россиянам выбрать для отдыха Россию, так как провести отпуск внутри страны — безопаснее.