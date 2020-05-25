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Россиян призвали отказаться от заграничного отдыха 

Алиса Селезнёва и ещё 35 30 минут назад
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил жителей России провести отпуск внутри страны, чтобы исключить угрозу завоза коронавируса из-за рубежа. Об этом сообщает «Российская газета».
Санаторий строгого режима: какой отдых ждет россиян
По мнению главы правительства, «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».
«Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину», — пояснил он.
Мишустин посоветовал россиянам выбрать для отдыха Россию, так как провести отпуск внутри страны — безопаснее.
«Рамблер» писал, что ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ряде регионов РФ с 1 июня начнется поэтапное снятие ограничений для туристической отрасли. По ее словам, сначала откроются санатории с медицинской лицензией.
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Политика , Видео , Социология , Зарина Догузова , Михаил Мишустин , Ростуризм
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