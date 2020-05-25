Поклонская высказалась о своем преследовании на Украине

"Это месть за мой отказ выполнять преступные приказы лиц, организовавших в 2013 — 2014 годах в Украине государственный переворот", — сказала Поклонская.

Она также отметила, что ранее ничего достоверно не знала об уголовных делах в ее отношении.

По словам Поклонской, украинская прокуратура "занимается симуляцией" и ведут "виртуальные расследования", а заявления о привлечении ее к ответственности, рассматривает "как угрозу и оказание давления на меня по политическим мотивам".

Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что Наталью Поклонскую обвиняют в незаконном лишении свободы, похищении людей, нарушении законов и обычаев войны, а также государственной измене.