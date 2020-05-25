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Поклонская прокомментировала свое уголовное преследование на Украине 

Газета.Ru и ещё 4 54 минуты назад
Поклонская высказалась о своем преследовании на Украине
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская назвала местью украинских правоохранителей уголовные дела, которые заведены на нее на Украине. Об этом политик написала в своем Telegram-канале.
"Это месть за мой отказ выполнять преступные приказы лиц, организовавших в 2013 — 2014 годах в Украине государственный переворот", — сказала Поклонская.
Она также отметила, что ранее ничего достоверно не знала об уголовных делах в ее отношении.
По словам Поклонской, украинская прокуратура "занимается симуляцией" и ведут "виртуальные расследования", а заявления о привлечении ее к ответственности, рассматривает "как угрозу и оказание давления на меня по политическим мотивам".
Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что Наталью Поклонскую обвиняют в незаконном лишении свободы, похищении людей, нарушении законов и обычаев войны, а также государственной измене.
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Политика , Конфликты , Украина , Наталья Поклонская , Госдума , Республика Крым
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