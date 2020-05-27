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Штраф за некачественные услуги ЖКХ хотят заменить скидкой по тарифу 

Парламентская газета и ещё 2 8 минут назад
Скидка вместо штрафа: Тарификацию ЖКХ хотят поменять
Фото: ТАСС
Вместо штрафа за некачественное оказание услуг ЖКХ или поставку ресурсов с перебоями, в России предлагают делать потребителям скидки по тарифу. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на заседании в среду, 27 мая.
Сегодня за предоставление услуг ЖКХ с нарушением установленных требований, ответственное лицо либо организация обязаны уплатить потребителю штраф. Размер его определяется Правительством Российской Федерации. Однако у такой схемы есть ряд существенных недостатков, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В частности, с размера штрафа нужно уплатить подоходный налог, однако его сумма на практике оказывается ниже административных издержек на его оплату. Потребителям, которые обязаны подавать декларацию о доходах или те, кто составляет её для получения налоговых вычетов, вынуждены дольше ждать справок об уплаченном НДФЛ. А помимо этого, рост налоговых выплат, сопутствующий выплате штрафов, в последующем потребуется учесть в тарифах.
Таким образом, действующая система наказания за некачественные услуги ЖКХ или поставку ресурсов с перебоями, неудобна всем сторонам: поставщикам ресурсов, потребителям и органам власти. Поэтому авторы законопроекта предлагают в таких случаях изменять размер платы за коммунальные услуги. А именно — делать скидку по тарифу ЖКУ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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Политика , Общество , Госдума , Правительство РФ
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