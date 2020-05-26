Пескова спросили о дате голосования по Конституции

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления главой государства Владимиром Путиным дат проведения парада Победы и голосования по поправкам к Конституции.

"Эти решения будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождемся, когда он сообщит о своем решении", — заявил представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли проведение двух этих мероприятий в один день.

Песков добавил, что "как только президент примет решение, он об этом расскажет", призвав журналистов набраться терпения.