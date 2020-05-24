Медики дали прогноз по состоянию Кадырова 

Глава Чеченской Республики и почетный президент футбольного клуба «Ахмат» Рамзан Кадыров выздоравливает. Накануне руководитель Чечни достаточно неплохо себя чувствовал и ходил по палате, откуда выложил пост в социальной сети telegram, где обратился к землякам.

Столичные врачи дают оптимистичные прогнозы касательно состояния Кадырова. Ранее его доставили в Москву из Чечни с подозрением на коронавирус. На самом ли деле глава Чечни подхватил COVID-19 — приближенные к Рамзану Ахматовичу источники не сообщают.

Кадыров заболел несколько недель назад. Руководитель Чечни не сразу осознал серьезно болезни, предполагая, что у него ОРВИ. Однако из-за тяжести заболевания и степени пораженности легких Рамзану Ахматовичу пришлось перенести перелет в столицу России.