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Медики дали прогноз по состоянию Кадырова 

Просто Про Спорт 1 час назад
Глава Чеченской Республики и почетный президент футбольного клуба «Ахмат» Рамзан Кадыров выздоравливает. Накануне руководитель Чечни достаточно неплохо себя чувствовал и ходил по палате, откуда выложил пост в социальной сети telegram, где обратился к землякам.
Столичные врачи дают оптимистичные прогнозы касательно состояния Кадырова. Ранее его доставили в Москву из Чечни с подозрением на коронавирус. На самом ли деле глава Чечни подхватил COVID-19 — приближенные к Рамзану Ахматовичу источники не сообщают.
В Чечне заявили, что Кадыров здоров
Кадыров заболел несколько недель назад. Руководитель Чечни не сразу осознал серьезно болезни, предполагая, что у него ОРВИ. Однако из-за тяжести заболевания и степени пораженности легких Рамзану Ахматовичу пришлось перенести перелет в столицу России.
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Политика , Видео , Чеченская Республика
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