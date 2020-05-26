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Кремль выразил беспокойство обстрелами Донбасса украинскими силовиками 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 21 35 минут назад
Кремль выразил беспокойство обстрелами Донбасса
Фото: ТАСС
Обстрелы Донбасса с украинской стороны вызывают беспокойство, поскольку ситуация угрожает жизням жителей самопровозглашенных республик, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы уже говорили, что мы обеспокоены продолжающимися обстрелами с украинской стороны. Мы все видели результаты этих обстрелов, видели, что эти обстрелы, к сожалению, имеют тенденцию к интенсификации», — цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, это вызывает непосредственную тревогу, потому что «ситуация угрожает жизни жителей самопровозглашенных республик, которые живут в зоне соприкосновения».
Также Песков отметил, что жесткая реакция представителей самопровозглашенных республик вполне понятна, а ситуация «действительно неспокойная, нестабильная и вызывает обеспокоенность».
«Кремль является сторонником, в первую очередь, прекращения обстрелов территории, где живут гражданские лица, и вообще обстрелов территории самопровозглашенных республик. Мы считаем, что это недопустимо и это во многом портит перспективы налаживания предсказуемой ситуации и мирной жизни», — добавил он.
В пятницу народная милиция ЛНР заявила, что за неделю украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 14 раз.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если не выполнять минские соглашения, Киев может потерять Донбасс.
Напомним, полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что ситуация в Донбассе «зашла слишком далеко», вина Киева в этом «абсолютно бесспорна». Грызлов обвинил Киев в «гуманитарной катастрофе» в Донбассе.
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Комментарии
Политика , Громкие уголовные дела , Гражданская война , Дмитрий Песков , Виктор Медведчук , Борис Грызлов , РИА Новости
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