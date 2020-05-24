Опыт Москвы используют при голосовании по поправкам

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"Дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии", — сказала Памфилова.

По ее словам, инициативу в этом вопросе должны проявить сами субъекты, предварительно доказав свою способность выполнить предъявленные ЦИК требования.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако Путин перенес его на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.