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Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию пройдет в нескольких регионах РФ 

Газета.Ru 47 минут назад
Опыт Москвы используют при голосовании по поправкам
Фото: Газета.Ru
Электронное голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России пройдет лишь в нескольких регионах России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью "Российской газете".
"Дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии", — сказала Памфилова.
По ее словам, инициативу в этом вопросе должны проявить сами субъекты, предварительно доказав свою способность выполнить предъявленные ЦИК требования.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако Путин перенес его на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.
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Политика , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России , "Российская газета"
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