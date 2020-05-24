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В России ответили на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы» 

РИА Новости 23 минуты назад
«Нож в сердце Европы»: В РФ ответили советнику Трампа
Фото: depositphotos.com
Российские политики и эксперты прокомментировали высказывание советника президента США Роберта О’Брайена о том, что Калининград — это "кинжал в сердце Европы".
Ранее американский политик обвинил Россию в том, что она размещает в Калининградской области оружие вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал позицию О’Брайена поверхностной.
"Когда я читаю про "закрытую военную базу", то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает", — сказал он в интервью РБК.
Алиханов также обратил внимание на неосведомленность американского советника относительно развития туризма в регионе. Губернатор подчеркнул, что ежегодно рост турпотока в Калининградскую область составляет 17-20%.
Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, призвал американских политиков помолчать. Парламентарий обратил внимание на военную активность США в Европе и Северной Атлантике.
"Не американцам, направляющим военные корабли то в Черное, то в Балтийское, то в Баренцево моря, находящихся в тысячах миль от США, имеющим 150 ядерных бомб и 60 тысяч военных на базах в Европе, что-то там вообще говорить о Калининграде", — написал он в твиттере.
Парламентарий подчеркнул, что Россия защищает свою территорию.
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, в свою очередь, отметил необоснованность беспокойства американского советника из-за российского "кинжала".
"Никакого кинжала в сердце у Европы нет. Понятно, что сердце и мозг Европы — в США. И, с этой точки зрения, сердце Европы может быть в полной безопасности", — сказал он в эфире радиостанции "НСН".
Парламентарий возмутился интересом и беспокойством США по поводу положения российского региона, так как он не является приграничной территорией для американского государства. По его словам, Штатам подобные заявления нужны для того, чтобы навязывать свою волю Европе и обосновать присутствие своих баз на континенте, за которые платят страны Старого Света.
"Если бы Россия размещала свои вооружения на территории других государств, я бы понял озабоченность США, но мы это делаем на своей территории. И упреки могу звучать только в адрес США, но никак не России", — добавил депутат.
Шерин напомнил, что на любой территории, граничащей с наиболее опасным соседом, любое государство размещает новейшие вооружения.
Дипломат, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с РИА Новости напомнил, что Калининградская область является российским регионом.
"Мы что хотим, то и ставим. Но ставим-то мы только потому что они продвинулись к нашим границам", — пояснил он.
Он подчеркнул, что Россия принимает сдерживающие меры из-за активности США и НАТО в Европе.
"Им понравилось бы наше присутствие в Мексике или Канаде? И мы бы там проводили военные маневры? Конечно бы не понравилось", — сказал Орджоникидзе.
Дипломат подчеркнул, что Россия б "не волновалась", если б не испытывала давления со стороны Запада.
"Мы не можем создавать ситуацию когда натовские, американские прежде всего ракеты доставали столицу и европейскую часть нашей страны", — добавил он.
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Комментарии 22
Политика , Сергей Орджоникидзе , Сергей Рябков , Александр Шерин , Алексей Пушков , Антон Алиханов , ООН , Госдума , БРИКС , НАТО , РИА Новости , Калининград , Калининградская Область , США
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