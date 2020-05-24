Аксенов отметил вклад мусульман в развитие Крыма 

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мусульманская община полуострова вносит достойный вклад в развитие региона и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.

"Мусульманская община Крыма вносит достойный вклад в развитие нашего региона, в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, решительно выступает против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма", — говорится в поздравлении Аксенова по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам, который объявлен в республике государственным праздником и выходным днем.

По его словам, плодотворная деятельность крымского муфтията способствует укреплению общественного согласия, реализации важных проектов в сфере духовного образования и благотворительности.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.