Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мишустин отметил важный и созидательный труд мусульман России 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
Мишустин обратился к мусульманам России
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил руководителей Духовных управлений мусульман России с праздником Ураза-байрам, отметив важный и созидательный труд мусульман России.
"Сегодня российская умма принимает активное участие в общественной жизни страны… Ведёт конструктивный диалог с представителями других традиционных конфессий, вносит значимый вклад в противодействие терроризму и экстремизму, способствует укреплению мира и согласия в обществе. Мы высоко ценим этот важный созидательный труд", — говорится в поздравлении.
Премьер также отметил, что российская умма реализует культурные и образовательные проекты, занимается благотворительностью и заботится о сохранении своих древних традиций.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.
В этом году Ураза-байрам пройдет без массовых мероприятий из-за коронавируса. Президент России Владимир Путин 18 мая попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Толпа людей в Новосибирске устроила танцы на улице
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
Собянин призвал продлить режим самоизоляции в Москве
Собянин призвал продлить режим самоизоляции в Москве
Видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
В РФ выявили минимальное число новых случаев коронавируса
03:43
В РФ выявили минимальное число новых случаев коронавируса
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение