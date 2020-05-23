В Госдуме вступились за Михалкова

По мнению Федорова, режиссер сказал правду особенно по вопросам конкуренции наций и «всему остальному». Депутат считает, что на Михалкова ополчились «враги, которых он обозначил».

«Это оказались могущественные люди с большими деньгами, с большим влиянием», — пояснил Федоров и назвал Михалкова патриотом.

Ранее Михалков в своей передаче «Бесогон ТВ» обвинил Познера во лжи и раскрыл детали их тайной переписки, которую обещал ему нигде не публиковать. По словам режиссера, после скандального выпуска «Бесогон ТВ» о плане миллиардера Билла Гейтса чипировать население планеты Познер прислал ему критическое письмо, содержание которого просил не разглашать.

Познер в ответ рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером и обнародовал личную переписку с оппонентом, но подчеркнул, что продолжать обсуждения больше не намерен.

Телеведущий отметил, что уважает талант режиссера, которым когда-то обладал Михалков. Но «мы давно знакомы, придерживаемся совершенно разных взглядов и симпатиями друг к другу не страдаем», — так прокомментировал Познер нынешнее общение с Михалковым.