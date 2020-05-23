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В Госдуме вступились за Михалкова после критики Познера 

Lenta.ru 1 час назад
В Госдуме вступились за Михалкова
Фото: РИА Новости
Многие настроились против режиссера Никиты Михалкова, потому что он сказал правду. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, вступившийся за артиста после критики со стороны журналиста Владимира Познера, передает радиостанция «Говорит Москва».
По мнению Федорова, режиссер сказал правду особенно по вопросам конкуренции наций и «всему остальному». Депутат считает, что на Михалкова ополчились «враги, которых он обозначил».
«Это оказались могущественные люди с большими деньгами, с большим влиянием», — пояснил Федоров и назвал Михалкова патриотом.
Ранее Михалков в своей передаче «Бесогон ТВ» обвинил Познера во лжи и раскрыл детали их тайной переписки, которую обещал ему нигде не публиковать. По словам режиссера, после скандального выпуска «Бесогон ТВ» о плане миллиардера Билла Гейтса чипировать население планеты Познер прислал ему критическое письмо, содержание которого просил не разглашать.
Познер в ответ рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером и обнародовал личную переписку с оппонентом, но подчеркнул, что продолжать обсуждения больше не намерен.
Телеведущий отметил, что уважает талант режиссера, которым когда-то обладал Михалков. Но «мы давно знакомы, придерживаемся совершенно разных взглядов и симпатиями друг к другу не страдаем», — так прокомментировал Познер нынешнее общение с Михалковым.
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Комментарии 4
Политика , Билл Гейтс , Евгений Федоров , Владимир Познер , Никита Михалков , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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