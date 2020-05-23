Ситуация с выходом США из Договора по открытому небу — это ещё не холодная война, заявил 23 мая помощник главы Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью Bild.

О'Брайен:

«Я не думаю, что это является новой холодной войной».

Он подкрепил свою оценку примерами положительных моментов в российско-американских отношениях, например, поставку аппаратов ИВЛ России.

О'Брайен:

«Мы не видим для него последствий в свете выхода Соединённых Штатов из этого договора».

То есть О'Брайен считает, что у США «хорошие отношения с Россией». Да и с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений не так всё плохо: США собираются работать с РФ над новой редакцией СНВ-3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, О'Брайен заявил, что в окружении американского президента создана команда для работы над новым СНВ-3.

Что касается Договора по открытому небу, американский госсекретарь Майк Помпео заявлял, что отмена Вашингтоном участия в соглашении может и не вступить в силу, если Москва «вернётся в его соблюдению».