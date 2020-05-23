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Помощник Трампа о разрыве Договора по открытому небу: это не холодная война 

ИА Regnum 33 минуты назад
Ситуация с выходом США из Договора по открытому небу — это ещё не холодная война, заявил 23 мая помощник главы Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью Bild.
О'Брайен:
«Я не думаю, что это является новой холодной войной».
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Он подкрепил свою оценку примерами положительных моментов в российско-американских отношениях, например, поставку аппаратов ИВЛ России.
О'Брайен:
«Мы не видим для него последствий в свете выхода Соединённых Штатов из этого договора».
То есть О'Брайен считает, что у США «хорошие отношения с Россией». Да и с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений не так всё плохо: США собираются работать с РФ над новой редакцией СНВ-3.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, О'Брайен заявил, что в окружении американского президента создана команда для работы над новым СНВ-3.
Что касается Договора по открытому небу, американский госсекретарь Майк Помпео заявлял, что отмена Вашингтоном участия в соглашении может и не вступить в силу, если Москва «вернётся в его соблюдению».
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Комментарии 18
Политика , Армия , Видео , Роберт О'брайен , Bild , США
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