Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Голикова панику наводит»: Сатановский оценил работу властей при пандемии 

News.ru и ещё 1 22 минуты назад
«Голикова панику наводит»
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Политолог Евгений Сатановский заявил, что в управлении Россией в условиях распространения коронавируса прослеживается полный «бардак». По его словам, это видит и президент Владимир Путин.
Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам, — цитирует Сатановского MK.RU.
Политолог также отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин действует очень успокаивающе, а его предшественник на посту главы правительства Дмитрий Медведев «всегда выступает не к месту».
Но присутствие на своих местах Сергея Лаврова и Сергея Шойгу успокаивает — значит «завтра» в стране настанет, — считает эксперт.
Однако, по мнению Сатановского, половина остального правительства убеждает в обратном, и когда в стране начинают рассказывать про будущее, то «до него хочется не дожить».
Публицист назвал период пандемии COVID-19 в России «холодной весной 2020 года».
Ранее NEWS.ru сообщал, что коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал доклад «Новые элиты для нового человечества». В документе разобрана нынешняя политическая система России. Эксперты отмечают, что отечественные элиты привыкли работать, обращая внимание на систему личных отношений внутри вертикали власти, при этом игнорируя позиции политических партий и общественное мнение.
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
News.ru: последние новости
Переболевшая коронавирусом Оксана Пушкина назвала нетипичный симптом Переболевшая коронавирусом Оксана Пушкина назвала нетипичный симптом СМИ: Кадыров находится в тяжёлом состоянии СМИ: Кадыров находится в тяжёлом состоянии Захарова ответила на претензии США в связи с Договором по открытому небу Захарова ответила на претензии США в связи с Договором по открытому небу
Комментарии 4
Политика , Общество , Соцсети , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Евгений Сатановский , Михаил Мишустин , Сергей Лавров , Владимир Путин , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров «напрудил» в штаны
Киркоров «напрудил» в штаны
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
В деле расстрелявшего сослуживцев новый поворот
В деле расстрелявшего сослуживцев новый поворот
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
«Я теперь злой»: Мясников назвал Навального «козлом»
«Я теперь злой»: Мясников назвал Навального «козлом»
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Установлена личность захватчика банка в Москве
00:15
Установлена личность захватчика банка в Москве
Происшествия Криминал
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
01:00
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
02:52
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение