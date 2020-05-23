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Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
«Перспективы не нужны». Россия высказалась о замене ДОН
Фото: CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin /
Перспектив заключения нового соглашения на замену Договора по открытому небу (ДОН) нет, такое соглашение не нужно, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Перспектив заключения нового договора на замену ДОН нет, и эти перспективы не нужны. Договор прекрасно работает и обеспечивает европейскую безопасность», — заявил Рябков в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Рябков оценил перспективы Договора по открытому небу
Он отметил, что российская сторона изучает разные варианты ответа на выход Вашингтона из ДОН.
«Мы сейчас углубились в анализ различных опций, наша позиция свободна, спешить нам некуда», — добавил дипломат.
Рябков пояснил, что передача США их союзникам информации, полученной в рамках ДОН, после выхода Вашингтона, из соглашения породит политические и юридические проблемы.
«Не вижу никаких проблем с точки зрения последствий для нашей безопасности от выхода США из этого договора, будут они в этом договоре, не будут. Если договор сохранится, их союзники, наверное, найдут формы, как поделиться информацией с Соединенными Штатами, и наоборот. Хотя это будет, на наш взгляд, крайне проблемным с политической и юридической точек зрения», — сказал он.
Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подвергла главу американского государства Дональда Трампа критике за это решение. СМИ сообщили, что союзники США по НАТО на срочном совещании послов альянса призвали американскую сторону не выходить из соглашения.
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