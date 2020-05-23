Путин подписал закон о дистанционном голосовании 

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Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках продлевается. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот закон позволит гражданам в Единый день голосования 13 сентября голосовать на цифровых избирательных участках, если они не смогут проголосовать по месту жительства.

Согласно документу, для дистанционного голосования необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг или МФЦ. Перечень цифровых участков утверждает ЦИК.

12 мая Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в Москве, на дополнительных выборах депутатов Думы и выборах высших должностных лиц субъектов РФ.

Эксперимент по введению цифровых избирательных участков и дистанционному электронному голосованию проводился на выборах 8 сентября в Москве