Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подписал закон о дистанционном голосовании 

Rambler News Service и ещё 27 1 час назад
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках продлевается. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этот закон позволит гражданам в Единый день голосования 13 сентября голосовать на цифровых избирательных участках, если они не смогут проголосовать по месту жительства.
Согласно документу, для дистанционного голосования необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг или МФЦ. Перечень цифровых участков утверждает ЦИК.
В России могут ввести дистанционное голосование на выборах
12 мая Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в Москве, на дополнительных выборах депутатов Думы и выборах высших должностных лиц субъектов РФ.
Эксперимент по введению цифровых избирательных участков и дистанционному электронному голосованию проводился на выборах 8 сентября в Москве
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Rambler News Service: последние новости
Путин рассказал о разногласиях с Белоруссией и Арменией по тарифам на газ для ЕАЭС Путин рассказал о разногласиях с Белоруссией и Арменией по тарифам на газ для ЕАЭС Небензя напомнил в ООН о причинах воссоединения Крыма и России Небензя напомнил в ООН о причинах воссоединения Крыма и России Депутат Оксана Пушкина вылечилась от коронавируса Депутат Оксана Пушкина вылечилась от коронавируса
Комментарии 89
Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
Путин попросил объяснить смертность в горах Европы
Путин попросил объяснить смертность в горах Европы
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Установлена личность захватчика банка в Москве
00:15
Установлена личность захватчика банка в Москве
Происшествия Криминал
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
01:00
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
02:52
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение