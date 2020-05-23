«Правда глаза колет»: Крым оценил демарш Украины 

«Это как раз тот случай, когда правда глаза колет. Тем не менее, крымчане, которые выступали в ООН в онлайн-режиме, рассказали о реальной ситуации на полуострове. Это очень важный и знаковый момент: в ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы. Кто хотел услышать правду, тот ее услышал», — заявил Аксенов.

Политик расценил заседание Совбеза по Крыму как успех и поблагодарил МИД России , который много делает «для защиты прав крымчан и развенчивания мифов антикрымской пропаганды».

Заседание было инициировано Россией по формуле Аррии. Так называются неформальные встречи, организуемые страной-членом Совбеза. Участники откровенно обмениваются мнениями, а процедурные рамки достаточно гибки. На заседания по формуле Аррии приглашают людей, которых, по мнению организатора, полезно выслушать. Формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии. Он начал первым практиковать такие встречи в 1992 году как представитель Венесуэлы.

Разговор на крымском» заседании был посвящен реальной ситуации на полуострове и клеветнической пропаганде со стороны Киева и отдельных стран Запада.

На заседании впервые высказались непосредственно жители Крыма. В частности, выступающие рассказывали о «блэкауте», водной блокаде полуострова, поддержке крымских татар и референдуме 2014-го года.

Ранее под видом крымчан Киев и его союзники приглашали людей, сбежавших с полуострова пять лет назад.