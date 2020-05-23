Министерство транспорта РФ наделили новыми полномочиями 

Соответствующее постановление кабинета министров от 13 мая 2020 года № 670 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» вступает в силу сегодня, 23 мая.

В частности, из Положений о Росморречфлоте, Росавтодоре, Минтрансе, Росавиации и Росжелдоре исключены упоминания о категорировании ими транспортных средств (ТС).

Минтранс России теперь устанавливает правила оценки уязвимости не всех ТС, а судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, и судов, используемых в целях торгового мореплавания, на которые распространяются требования международных договоров. Планы обеспечения транспортной безопасности для них утвердит Росморречфлот.

Минтранс будет определять:

— перечни зданий, строений, сооружений, принадлежащих федеральным органам власти и обеспечивающих управление транспортным комплексом и его функционирование;

— списки объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных средств воздушного, ж/д, морского и внутреннего водного транспорта;