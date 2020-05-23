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Министерство транспорта РФ наделили новыми полномочиями 

Парламентская газета 1 час назад
Министерство транспорта РФ наделили новыми полномочиями
Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов
Скорректированы положения о задачах Федерального агентства морского и речного транспорта, Федерального дорожного агентства, Министерства транспорта РФ, Федерального агентства воздушного транспорта и Федерального агентства железнодорожного транспорта.
Соответствующее постановление кабинета министров от 13 мая 2020 года № 670 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» вступает в силу сегодня, 23 мая.
В частности, из Положений о Росморречфлоте, Росавтодоре, Минтрансе, Росавиации и Росжелдоре исключены упоминания о категорировании ими транспортных средств (ТС).
Минтранс России теперь устанавливает правила оценки уязвимости не всех ТС, а судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, и судов, используемых в целях торгового мореплавания, на которые распространяются требования международных договоров. Планы обеспечения транспортной безопасности для них утвердит Росморречфлот.
Минтранс будет определять:
— перечни зданий, строений, сооружений, принадлежащих федеральным органам власти и обеспечивающих управление транспортным комплексом и его функционирование;
— списки объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных средств воздушного, ж/д, морского и внутреннего водного транспорта;
— правила обеспечения на объекте транспортной инфраструктуры или ТС доступа к данным с технических средств обеспечения безопасности подразделениям ФСБ, МВД, Ространснадзора.
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Комментарии
Политика , ФСБ , Ространснадзор , Росавиация , Росавтодор , Минтранс РФ , Правительство РФ , МВД
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