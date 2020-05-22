В США потребовали содержания переговоров Трампа и Путина

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Демократы в Палате представителей Конгресса США в пятницу направили письмо в Белый дом с критикой решения президента Дональда Трампа отправить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Представляется, что вы способны отправлять аппараты ИВЛ в другие страны в качестве подарков или услуг, которые могут служить вашим политическим или личным интересам, без какого-либо значимого стратегического обоснования, тщательного межведомственного процесса или рациональной причины для таких действий", — говорится в письме демократов.

Они заявляют, что аппараты ИВЛ остро необходимостью в США в связи с большим числом зараженных новым коронавирусом.

Конгрессмены в своем письме также запросили администрацию Трампа предоставить им связанную с аппаратами ИВЛ документацию и финансовую отчетность, а также резюме переговоров американского лидера и президента РФ Владимира Путина