Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Демократы раскритиковали решение Трампа отправить аппараты ИВЛ в Россию 

ТАСС 46 минут назад
В США потребовали содержания переговоров Трампа и Путина
Фото: Reuters
Демократы в Палате представителей Конгресса США в пятницу направили письмо в Белый дом с критикой решения президента Дональда Трампа отправить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщило агентство Bloomberg.
"Представляется, что вы способны отправлять аппараты ИВЛ в другие страны в качестве подарков или услуг, которые могут служить вашим политическим или личным интересам, без какого-либо значимого стратегического обоснования, тщательного межведомственного процесса или рациональной причины для таких действий", — говорится в письме демократов.
Они заявляют, что аппараты ИВЛ остро необходимостью в США в связи с большим числом зараженных новым коронавирусом.
Конгрессмены в своем письме также запросили администрацию Трампа предоставить им связанную с аппаратами ИВЛ документацию и финансовую отчетность, а также резюме переговоров американского лидера и президента РФ Владимира Путина.
В четверг американский военный самолет С-17 доставил в аэропорт Внуково-3 партию из 50 аппаратов ИВЛ. Всего США намерены передать России 200 таких аппаратов. Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют их на безвозмездной основе, так же как ранее Россия безвозмездно передала аппараты ИВЛ американцам.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
ТАСС: последние новости
Демократы раскритиковали решение Трампа отправить аппараты ИВЛ в Россию Демократы раскритиковали решение Трампа отправить аппараты ИВЛ в Россию Грызлов заявил, что Киев организовал на территории Донбасса гуманитарную катастрофу Грызлов заявил, что Киев организовал на территории Донбасса гуманитарную катастрофу Последние звонки и выпускные вечера отменили в Чечне из-за коронавируса Последние звонки и выпускные вечера отменили в Чечне из-за коронавируса
Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Международный аэропорт Внуково , Конгресс США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе запретят дьюти-фри на борту самолетов
В Европе запретят дьюти-фри на борту самолетов
Девушка выложила ролик в соцсеть и пожалела
Девушка выложила ролик в соцсеть и пожалела
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
Друг Шаляпина рассказал о романе певца со Светличной
Друг Шаляпина рассказал о романе певца со Светличной
Новый материал может быстро стать прозрачным в ИК-спектре
Новый материал может быстро стать прозрачным в ИК-спектре
Видео
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
00:49
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
Политика Статьи
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
01:03
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
В мире Азия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение