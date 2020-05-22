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Матвиенко допустила объединение ряда регионов 

Ura.Ru 40 минут назад
Матвиенко допустила объединение ряда регионов
Фото: РИА Новости
В России есть несколько регионов, которые могли бы получить новые возможности в случае объединения, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании. Она считает, что решение по этому вопросу должны принять в том числе и сами жители.
Комментируя меморандум о начале процесса объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, который подписали на прошлой недели главы регионов, матвиенко отметила, что этот процесс может быть распространен и на другие субъекты.
«Движение, на мой взгляд, выбрано правильное. Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует слова Матвиенко РИА «Новости».
Спикер совфеда отметила, что для объединения регионов существует достаточно аргументов.
«Это процесс естественный, он назрел», — подчеркнула Матвиенко, добавив, что окончательное решение останется за жителями регионов.
Ранее депутат Государственной думы Павел Дорохин допустил объединение ХМАО, ЯНАО и Тюменской области в 2021 году. По его словам, надо вернуть вопрос для обсуждения Большой Тюменской области в публичную плоскость и провести референдум в следующем году.
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Комментарии
Политика , Валентина Матвиенко , Павел Дорохин , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Архангельская Область , Ненецкий Автономный Округ
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