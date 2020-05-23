«Альянс на стороне США»: Косачев ответил на претензии НАТО

Союзники тем самым тоже разрушают данный договор. Их позиция не соответствует реальной ситуации, поскольку они действуют в соответствии со своими интересами, отметил Косачев в интервью RT.

"Есть жёсткая евро-атлантическая дисциплина и уверенность союзников США в том, что в любых сложных ситуациях американцы защитят европейский театр действий", — заявил сенатор.