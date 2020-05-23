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Косачев ответил на обвинения НАТО о нарушениях «Открытого неба» 

News.ru и ещё 10 25 минут назад
«Альянс на стороне США»: Косачев ответил на претензии НАТО
Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Член Совфеда Константин Косачев выразил сожаление из-за позиции НАТО по выходу США из Договора по открытому небу. По его словам, решение Альянса «встать на американскую сторону» и обвинять Россию в «избирательном исполнении» соглашения, является безответственным.
Союзники тем самым тоже разрушают данный договор. Их позиция не соответствует реальной ситуации, поскольку они действуют в соответствии со своими интересами, отметил Косачев в интервью RT.
"Есть жёсткая евро-атлантическая дисциплина и уверенность союзников США в том, что в любых сложных ситуациях американцы защитят европейский театр действий", — заявил сенатор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал руководство Соединённых Штатов отказаться от намерения выйти из международного Договора по открытому небу. Боррель подчеркнул, что вместе с тем требует безусловного выполнения договора Россией.
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Комментарии
Политика , Армия , Оружие , США , Жозеп Боррель , Константин Косачев , ЕС , Совет Федерации , НАТО
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