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Посол России оценил ситуацию с Договором по открытому небу 

RT на русском 46 минут назад
Посол оценил ситуацию с Договором по открытому небу
Фото: globallookpress.com
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал ситуацию вокруг Договора по открытому небу.
Как сообщает РИА Новости, дипломат отметил, что данное соглашение отвечает интересам безопасности самих Соединённых Штатов.
«Твёрдо убеждён, что этот договор полезен всем. Он отвечает интересам безопасности, в первую очередь, конечно же, безопасности европейских государств, России, Соединённых Штатов Америки, Канады», — сказал он.
Также посол указал, что, заявление США о намерении выйти из договора не является неожиданностью для российской стороны.
Ранее посольство США в Москве передало Министерству иностранных дел России официальную ноту о решении начать процедуру по выходу Соединённых Штатов из Договора по открытому небу.
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Политика , Анатолий Антонов , МИД , США
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