Посол оценил ситуацию с Договором по открытому небу

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Как сообщает РИА Новости, дипломат отметил, что данное соглашение отвечает интересам безопасности самих Соединённых Штатов.

«Твёрдо убеждён, что этот договор полезен всем. Он отвечает интересам безопасности, в первую очередь, конечно же, безопасности европейских государств, России, Соединённых Штатов Америки, Канады», — сказал он.

Также посол указал, что, заявление США о намерении выйти из договора не является неожиданностью для российской стороны.