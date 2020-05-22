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В «Ахмате» рассказали о местонахождении и здоровье Кадырова 

RT на русском 1 час назад
Стало известно о состоянии Кадырова
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что почётный президент клуба Рамзан Кадыров находится в Чечне пребывает в добром здравии.
«Все хорошо со здоровьем у Кадырова. Никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Он находится в Чечне. У него всё хорошо, он руководил и, дай Бог, будет руководить нами долгие годы», — цитирует Айдамирова РБК.
Ряд СМИ сообщал, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров был доставлен в Москву с подозрением на коронавирус.
Ранее Емельяненко рассказал о состоянии Кадырова.
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Политика , Рамзан Кадыров , Ахмед Айдамиров , Чеченская Республика
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