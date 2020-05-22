Стало известно о состоянии Кадырова

Все новости на карте

«Все хорошо со здоровьем у Кадырова. Никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Он находится в Чечне. У него всё хорошо, он руководил и, дай Бог, будет руководить нами долгие годы», — цитирует Айдамирова РБК.

Ряд СМИ сообщал, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров был доставлен в Москву с подозрением на коронавирус.

Ранее Емельяненко рассказал о состоянии Кадырова.