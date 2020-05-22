Рябков оценил перспективы Договора по открытому небу 

Если европейские страны поддержат линию США и будут обвинять Россию в нарушении Договора по открытому небу и выдвигать такие же, как и Вашингтон, претензии и условия, то шансов на сохранение договора не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сейчас мы имеем множественность опций на столе. Если европейцы в этом заинтересованы, поскольку Договор, в общем-то, важнейшее звено европейской системы безопасности, как мы ее знаем в последние десятилетия, то тогда, наверное, есть некий ресурс, чтобы поработать в пользу разрешения накопившихся проблем", — сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.
"Но работать тоже можно по-разному. Если мы, к примеру, от той или иной страны услышим, что она, будучи глубоко озабоченной европейской безопасностью и стремясь способствовать ее укреплению и сохранению Договора, скажет нам о том, что Российская Федерация должна выполнить все то, о чем нам сказали американцы, то тогда шансов не будет вообще. Если какие-то есть другие подходы, давайте их рассматривать, обсуждать, мы к этому открыты и предстоящая конференция государств-участников, наверное, будет одной из оптимальных площадок для проведения такой работы", — добавил Рябков.